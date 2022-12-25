



В Испании пассажирский автобус сорвался в реку: есть погиб

Инцидент произошел около 21:35 в субботу, 24 декабря. Автобус компании Monbus, прибывший из тюрьмы Монтерросо и направлявшийся в город Виго.

Транспортное средство упало в реку после того, как съехало с дороги на мосту на уровне 67,5 километра трассы N-541, в городе Педре. По меньшей мере, пять человек погибли.



Пожарным удалось спасти водителя автобуса и женщину.



Правительственная комиссия в Понтеведре сообщила, что в салоне, затопленном водой к потолку, больше не осталось тел, и сейчас ведутся поиски остальных пассажиров в реке, особенно в районе дамбы, расположенной ниже течения.



Спасательные службы, после разговора с водителем, не уверены, что в автобусе ехало восемь или девять человек, поэтому все еще остаются один или два человека, которые считаются пропавшими без вести.