



В Испании изъяты подделки картин Гойи и Веласкеса, которые продавали за $84 млн

Испанская полиция изъяла поддельные картины испанских художников Франсиско де Гойя и Диего Веласкеса. Мошенники планировали продать их за $84 миллиона. Об этом пишет CNN.



Расследование началось в начале 2023 года. Тогда полиция обнаружила, что мошенники пытались продать подлог в Валенсии и соседней провинции Кастельон. Четыре поддельных полотна приписывали Франсиско де Гойя, а пятая “написана” Диего Веласкесом. Картины сопровождались большим количеством документов, однако искусствоведы подтвердили, что это фальшивка.



Подделку “Портрета Марианы Австрийской” Веласкеса, подлинник которой находится в музее “Прадо” в Мадриде продавали за 50 миллионов евро. Две поддельные картины, выдаваемые за работы Гойи, хотели продать за свыше 7 миллионов евро каждую. На самом деле, это были копии работ другого художника – Антона Рафаэля Менгса, оригиналы которого также выставлены в “Прадо”.



За другую подделку, которую приписывали Гойе, “Аллегория столба Сарагосы”, просили 4 миллиона евро. По словам экспертов, эта художественная работа очень низкого качества и проделана даже не профессиональным художником.



Полотно “Благословение Санта-Роза-де-Лима”, которую также приписывали де Гойе и должны были продать за 8 миллионов евро, была копией картины, которой на самом деле де Гойя не писал. По всей вероятности, ее создал итальянский художник в XVII веке.