



В Испании изъяли крупнейшую в истории партию марихуаны

Гражданская гвардия Испании изъяла 32 тонны расфасованной марихуаны стоимостью не менее 64 миллионов евро. По словам полиции это - самое большое количество марихуаны, которую когда-либо находили в Испании или в мире.



"Это эквивалентно примерно 1,1 миллиону растений", - заявили в субботу, 5 ноября, правоохранители, сообщает Reuters.



Представители Гражданской гвардии провели рейды на ряде ферм и производственных предприятий по всей стране и задержали девять мужчин и 11 женщин в возрасте от 20 до 59 лет. Задержания произошли в регионах Толедо, Сьюдад-Реаль, Валенсия и Астурия в прошлом месяце, но подробности операции обнародовали только в субботу.



По данным правоохранителей, злоумышленники сушили марихуану, фасовали ее и отправляли в разные части Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.

