



В Испании бушует масштабный лесной пожар – видео

Пожарные с помощью 18 самолетов и вертолетов работали в течение ночи и пятницы над ликвидацией пожара вблизи села Вильянуэва-де-Вивер в Валенсийском регионе.



По словам руководителя регионального управления внутренних дел Габриэлы Браво, экстренные службы эвакуировали восемь населенных пунктов.



Необычно сухая зима на юге европейского континента привела к уменьшению влаги в почве и вызвала опасения повторения 2022 года, когда в Европе было уничтожено 785 000 гектаров леса, что более чем вдвое превышает среднегодовой показатель за последние 16 лет, согласно статистике Европейской комиссии.