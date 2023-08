В Испании битва за шезлонги накаляется: в ход идут шпионаж и тайные рейды

Шпионаж, тайные ночные рейды и взаимные обвинения на страницах популярных таблоидов – таких как Bild и The Sun – так проходит в этом году битва за место под солнцем между британскими и немецкими туристами на популярных курортах в Испании.



“Самоводовольные немцы обвинили британцев в том, что они массово “отжимают” шезлонги, в то же время придумывая свои собственные трюки с полотенцем”, – пишет The Sun.



"Мы ставим будильник на 6:30 утра, занимаем лежаки и снова ложимся спать", "Сегодня утром мы победили британцев", – цитирует The Sun высказывания немецких туристов. Поводом для возмущения послужила публикация в немецком СМИ, где раскритиковали британцев за “позорную гонку за шезлонгами и полотенцами” – речь идет о популярных курортах, таких как Малага и Тенерифе.



Одним из примеров стала популярная у немцев гостиница Iberostar Malaga Playa в Торроксе, где даже есть правило, согласно которому лежаки не могут быть зарезервированы. Но “бойцов” пляжного фронта это не останавливает.



“До 7 утра, за три часа до официального открытия бассейна, десятки семей, в том числе немцы, британцы и испанцы, разложили полотенца. В 9 утра свободных мест уже не осталось, все шезлонги, ближайшие к бассейну, были заняты туристами, которые пошли досыпать”, – пишет издание.



Приводятся слова немки, отдыхающей на курорте с 1979 года: “Немцы занимают лежаки около 8 утра. Это традиция. Если вы хотите быть в первом ряду, вам нужно добраться туда быстро”. Запоздавшим приходится занимать лежаки на пляжах – а они на курорте платные и стоят 5 евро, что возмущает туристов.



К пляжным сражениям при этом подтянулись и производители “мерча”. Так, упомянутое британское издание предлагает своим читателям выиграть пляжное полотенце с надписью: I bagged a spot in The Sun (Я занял свое место под солнцем).