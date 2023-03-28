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В Исмаилитском центре Лиссабона зарезаны два человека
28.03.2023 14:54 Алина Груднева

В Исмаилитском центре Лиссабона зарезаны два человека

Во вторник, 28 марта, мужчина напал на Исмаилитский центр в Лиссабоне.

По данным CNN Portugal со ссылкой на местную полицию, в результате атаки на мусульманский религиозный центр погибли по меньшей мере два человека.

Уточняется, что мужчина был вооружен ножом. При задержании нападавший был ранен в ногу. В полиции сообщили, что подозреваемый приехал из Афганистана.

Премьер-министр Португалии Антонио Коста сказал, что в настоящее время "преждевременно" говорить о мотивах преступления. Правоохранители рассматривают криминальную подоплеку.

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