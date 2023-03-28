



В Исмаилитском центре Лиссабона зарезаны два человека

Во вторник, 28 марта, мужчина напал на Исмаилитский центр в Лиссабоне.



По данным CNN Portugal со ссылкой на местную полицию, в результате атаки на мусульманский религиозный центр погибли по меньшей мере два человека.



Уточняется, что мужчина был вооружен ножом. При задержании нападавший был ранен в ногу. В полиции сообщили, что подозреваемый приехал из Афганистана.



Премьер-министр Португалии Антонио Коста сказал, что в настоящее время "преждевременно" говорить о мотивах преступления. Правоохранители рассматривают криминальную подоплеку.