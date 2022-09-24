



В Исландии впервые в истории предотвратили теракт

В Исландии, впервые в истории страны, полиция провела операцию по предотвращению теракта против госучреждений.



Сообщатся. что правоохранители задержали четырех человек в возрасте около 20 лет в столице страны Рейкьявике. Известно, что подозреваемые пытались самостоятельно производить оружие при помощи 3D-принтеров с намерением продавать его, а также подготовке терактов против государственных учреждений.



Двух задержанных оставили под стражей, еще двоих после допроса отпустили.



