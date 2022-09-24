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В Исландии впервые в истории предотвратили теракт
24.09.2022 01:32 Александр Юзовский

В Исландии впервые в истории предотвратили теракт

В Исландии, впервые в истории страны, полиция провела операцию по предотвращению теракта против госучреждений.

Сообщатся. что правоохранители задержали четырех человек в возрасте около 20 лет в столице страны Рейкьявике. Известно, что подозреваемые пытались самостоятельно производить оружие при помощи 3D-принтеров с намерением продавать его, а также подготовке терактов против государственных учреждений.

Двух задержанных оставили под стражей, еще двоих после допроса отпустили. 

 

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