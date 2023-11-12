



В Исландии объявлена ​​чрезвычайная ситуация в связи с извержением вулкана

В Исландии объявлено чрезвычайное положение после того, как серия землетрясений вызвала опасения по поводу извержения вулкана.



Власти приказали тысячам жителей юго-западного города Гриндавик эвакуироваться в целях предосторожности.



Исландское метеорологическое бюро (IMO) заявило, что оно опасается распространения под землей большого количества магмы - расплавленной породы, которая может выйти на поверхность.



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За последние недели в районе близлежащего вулкана Фаградалсфьялль были зарегистрированы тысячи подземных толчков. Они были сосредоточены на исландском полуострове Рейкьянес, который до извержения 2021 г. оставался без вулканической активности в течение 800 лет.



К слову, тогда парень утопил дрон в жерле вулкана – все ради уникальных кадров.





