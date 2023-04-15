



В Ирландии поймали сербского военного преступника, скрывавшегося 16 лет

В Ирландии поймали подозреваемого сербского военного преступника Воислава Бузаковича, который скрывался 16 лет. Об этом пишет BBC.



Подозреваемого арестовали и выдали Хорватии, которая разыскивала его и выдала ордер на арест в 2007 году.



Наличие у Бузаковича гражданства Ирландии обнаружили с помощью базы данных Шенгенской информационной системы. Сейчас подозреваемый находится в хорватском городе Осиек, где предстанет перед судом.



Бузакович являлся членом вооруженной группировки сепаратистской Республики Сербская Страна. В Хорватии считают, что члены этой группы незаконно арестовали и издевались над гражданскими с августа 1991 года по февраль 1992 года. Лично Бузаковичу инкриминируют насилие в отношении четырех гражданских. Летом 2021 Хорватия выдала европейский ордер на арест.



Бузакович может быть не единственным сербским военным преступником, скрывающимся в Ирландии. В 2014 году в стране уже задерживали, а впоследствии и депортировали еще одного преступника – Дорда Стояковича, которого осудили за бесчеловечное обращение с хорватскими военнопленными в Сербии в 1991 году.