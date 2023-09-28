



В Ирландии на судне нашли рекордную партию кокаина, среди моряков - украинцы

Полиция Ирландии изъяла более 2,2 тонны кокаина стоимостью около 157 млн евро из сухогруза, задержанного в ходе операции у берегов Корка.



"Тайник с кокаином, обнаруженный на грузовом судне, захваченном властями вчера у берегов Корка, оценивается в 157 млн евро. Помощник комиссара Национальной полиции Джастин Келли заявил, что на судне MV Matthew было обнаружено 2,2 тонны кокаина и что это была самая крупная партия наркотиков, когда-либо обнаруженная в штате", - сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.



Известно, что задержанное судно MV Matthew обыскивают и проводят судебно-медицинскую экспертизу в порту Корка. На момент задержания судна на борту находилось 25 человек, полиция допрашивает по делу шестерых, трое из них – граждане Украины.