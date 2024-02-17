



В Ирландии арестовали мужчину, перевозившего наркотики на сумму 6,4 млн евро

Мужчина в возрасте 40 лет был арестован после изъятия крупной партии наркотиков в Европорту Рослэр в Республике Ирландия.



Ирландское налоговое управление сообщило, что его сотрудники изъяли около 289 кг травяного каннабиса, 73 кг смолы каннабиса и 3 кг кокаина в порту графства Уэксфорд.



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По их словам, стоимость наркотиков оценивается в 6,4 млн евро.



Подозреваемый в настоящее время содержится под стражей в соответствии с законодательством о незаконном обороте наркотиков в одном из участков Гарды (ирландской полиции) в графстве.



Наркотики были обнаружены во время остановки и досмотра сопровождаемой грузовой единицы, которая ранее сошла с парома из Дюнкерка (Франция).



Представители ирландской налоговой службы заявили, что наркотики были обнаружены в результате составления профиля риска и с помощью мобильного рентгеновского сканера и собаки-детектора.

