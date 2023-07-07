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В Иркутской области затопило дом, построенный для пострадавших от наводнения
07.07.2023 15:45 Наталья Богинская

В Иркутской области затопило дом, построенный для пострадавших от наводнения

В этом регионе идут сильные дожди, и вода вновь заливает квартиры людей в городе Тулуне, чьи дома смыло сильным наводнением четыре года назад. Об этом сообщает “Байкал”.

“Я сюда переехала после наводнения в 2019 году”, радовалась: так высоко живём, вода сюда не дойдёт”, – сказала в интервью Тулунскому телевидению жительница дома Надежда. 

Оказалось, что строители дома, построенного для пострадавших от стихии, забыли как следует укрепить ливневую трубу – и ее прорвало. Ликвидировать же новый потоп пришлось самим жителям.

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