



В Иркутской области затопило дом, построенный для пострадавших от наводнения

В этом регионе идут сильные дожди, и вода вновь заливает квартиры людей в городе Тулуне, чьи дома смыло сильным наводнением четыре года назад. Об этом сообщает “Байкал”.



“Я сюда переехала после наводнения в 2019 году”, радовалась: так высоко живём, вода сюда не дойдёт”, – сказала в интервью Тулунскому телевидению жительница дома Надежда.



Оказалось, что строители дома, построенного для пострадавших от стихии, забыли как следует укрепить ливневую трубу – и ее прорвало. Ликвидировать же новый потоп пришлось самим жителям.