



В Иркутской области более 35 человек отравились шаурмой

Более 35 человек отравились шаурмой в городе Братск Иркутской области. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на следственный отдел СКР.



С диагнозом “острая кишечная инфекция” госпитализированы 11 человек, среди которых пятеро – несовершеннолетние. Все они, по данным следствия, приобрели еду в заведении “Шаурму хочу”.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте кафе быстрого питания работали следственный комитет, полиция, сотрудники отдела по защите прав потребителей, а также работники центра гигиены и эпидемиологии.



Следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала заведения. Помимо этого, были взяты пробы с продуктов, кухонных приборов и техники.



Cотрудников кафе быстрого питания направили на бактериологическое исследование.



