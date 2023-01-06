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В иранской тюрьме женщины объявили голодовку
06.01.2023 17:22 Алина Груднева

В иранской тюрьме женщины объявили голодовку

В тюрьме под Тегераном группа женщин в январе объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и отсутствия медицинской помощи.

По данным The Jerusalem Post, об этом сообщила правозащитница Лоудан Барзарган.

"За последние 43 года режим и его судебная система вынуждали политических заключенных проводить голодовки в знак протеста против тирании и несправедливости. Мужественный поступок этих отважных женщин должен стать тревожным сигналом для западных стран", - сказала Барзарган.

По данным Radio Farda, голодовку объявили 15 женщин. Среди них оказалась 22-летняя Армита Аббаси, арестованная 10 октября в Карадже на фоне массовых протестов, охвативших страну в связи со смертью Махсы Амини во время задержания полицией нравов.
 

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