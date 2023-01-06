



В иранской тюрьме женщины объявили голодовку

В тюрьме под Тегераном группа женщин в январе объявила голодовку в знак протеста против жестокого обращения и отсутствия медицинской помощи.



По данным The Jerusalem Post, об этом сообщила правозащитница Лоудан Барзарган.



"За последние 43 года режим и его судебная система вынуждали политических заключенных проводить голодовки в знак протеста против тирании и несправедливости. Мужественный поступок этих отважных женщин должен стать тревожным сигналом для западных стран", - сказала Барзарган.



По данным Radio Farda, голодовку объявили 15 женщин. Среди них оказалась 22-летняя Армита Аббаси, арестованная 10 октября в Карадже на фоне массовых протестов, охвативших страну в связи со смертью Махсы Амини во время задержания полицией нравов.

