



В Иране женщина погибла, выпрыгнув из движущегося такси

Молодая женщина в Иране , имя и возраст которой не разглашаются, погибла в мае при попытке сбежать из такси, сообщило иранское информационное агентство Tasnim News Agency.



Смерть молодой женщины была расценена персоналом больницы как подозрительная и в настоящее время расследуется четвертым отделением прокуратуры по уголовным делам по приказу судьи.



Полицейские осмотрели тело женщины и обнаружили многочисленные телесные повреждения. Считая обстоятельства подозрительными, полиция сообщила о просмотренных видеозаписях с камер видеонаблюдения, на которых была найдена женщина.



На кадрах с камер видеонаблюдения, как сообщается, зафиксировано, что женщина пыталась выйти из движущегося такси, но двери были заперты. Она забралась вперед рядом с водителем и выбросилась из переднего пассажирского окна такси на асфальт. Сообщается, что таксист продолжил движение.



Иранская полиция все еще пытается идентифицировать водителя такси, и Tasnim сообщает, что судья приказал арестовать его.

