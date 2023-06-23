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В Иране женщина погибла, выпрыгнув из движущегося такси
23.06.2023 09:54 Ирина Демьянова

В Иране женщина погибла, выпрыгнув из движущегося такси

Молодая женщина в Иране , имя и возраст которой не разглашаются, погибла в мае при попытке сбежать из такси, сообщило иранское информационное агентство Tasnim News Agency.

Смерть молодой женщины была расценена персоналом больницы как подозрительная и в настоящее время расследуется четвертым отделением прокуратуры по уголовным делам по приказу судьи.

Полицейские осмотрели тело женщины и обнаружили многочисленные телесные повреждения. Считая обстоятельства подозрительными, полиция сообщила о просмотренных видеозаписях с камер видеонаблюдения, на которых была найдена женщина. 

На кадрах с камер видеонаблюдения, как сообщается, зафиксировано, что женщина пыталась выйти из движущегося такси, но двери были заперты. Она забралась вперед рядом с водителем и выбросилась из переднего пассажирского окна такси на асфальт. Сообщается, что таксист продолжил движение.

Иранская полиция все еще пытается идентифицировать водителя такси, и Tasnim сообщает, что судья приказал арестовать его. 
 

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