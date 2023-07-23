



В Иране запретили кинофестиваль из-за афишы с актрисой без хиджаба

Власти Ирана запретили кинофестиваль, на афише которого была изображена актриса без хиджаба. Об этом сообщают государственные иранские СМИ.



Запрет был введен после того, как Иранская ассоциация короткометражных фильмов ISFA выпустила постер своего предстоящего Фестиваля короткометражных фильмов с участием иранской актрисы Сьюзан Таслими в фильме 1982 года “Смерть Йездгерда”.



“Министр культуры лично издал приказ о запрете 13-го кинофестиваля ISFA после использования на его афише фотографии женщины без хиджаба в нарушение закона”, – сообщило государственное информационное агентство IRNA.