



В Иране закрыли аквапарк из-за нарушения закона о хиджабе

Власти Ирана закрыли 3 сентября аквапарк “Моджхайе Хоруша” из-за того, что туда допускали вход женщин без обязательного хиджаба. Об этом сообщают местные СМИ.



Такие действия являются частью ужесточающихся мер властей за последние несколько месяцев против женщин и предприятий, которые не соблюдают строгий дресс-код Исламской Республики.



Владелец настаивает на том, что парк “соблюдает закон”, и регулярно предупреждает посетителей-женщин соблюдать правила ношения хиджаба. По его словам, около 1000 человек, работающих в аквапарке, боятся потерять работу.