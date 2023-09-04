В Иране закрыли аквапарк из-за нарушения закона о хиджабе
Власти Ирана закрыли 3 сентября аквапарк “Моджхайе Хоруша” из-за того, что туда допускали вход женщин без обязательного хиджаба. Об этом сообщают местные СМИ.
Такие действия являются частью ужесточающихся мер властей за последние несколько месяцев против женщин и предприятий, которые не соблюдают строгий дресс-код Исламской Республики.
Владелец настаивает на том, что парк “соблюдает закон”, и регулярно предупреждает посетителей-женщин соблюдать правила ношения хиджаба. По его словам, около 1000 человек, работающих в аквапарке, боятся потерять работу.
کوتاه: پارک آبی ‘موجهای خروشان’ مشهد پلمب شد. روزنامه صبح امروز مشهد نوشته دلیل این پلمب «عدم رعایت حجاب» بوده است. pic.twitter.com/Yv2itOX4IP— Arash Hashemi • آرش هاشمی (@iaaraash) September 3, 2023