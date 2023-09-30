



В Иране заключенные устроили пожар в тюрьме

В пятницу, 29 сентября, заключенные тюрьмы на юго-западе Ирана устроили пожар.



По данным местных СМИ, они устроили поджог в знак протеста против смертного приговора, вынесенного одному из арестованных.



"После объявления смертного приговора заключенному в тюрьме города Рамхормоз несколько заключенных взбунтовались, устроив пожар. За пределами тюрьмы слышна стрельба", - сказано в сообщении.



К моменту написания материала информация о пострадавших не поступала.