



В Иране заключенная сшила губы в знак протеста

Курдская женщина, находящаяся в тюрьме в Иране, сшила себе губы в начале голодовки в знак протеста против того, что ей не разрешают выходить из тюрьмы. Об этом заявила в воскресенье правозащитная группа, сообщает AFP.



Сохейла Мохаммади, отсидевшая три года из пятилетнего срока, предприняла эту акцию в своей тюрьме в городе Урмия на северо-западе Ирана, говорится в заявлении базирующейся в Норвегии правозащитной группы Hengaw.



Мохаммади была арестована осенью 2020 года и осуждена за членство в вооруженной группировке "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK), выступающей за самоопределение курдского меньшинства Ирана и связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК) в соседней Турции.



Организация Hengaw, занимающаяся курдскими проблемами в Иране, сообщила, что Мохаммади не была приглашена на встречу с региональным прокурором, чтобы попросить об освобождении.



По данным Hengaw, Мохаммади, мать одного ребенка, в начале этого года предприняла попытку самоубийства, ударив себя ножом в грудь, но ее жизнь была спасена благодаря вмешательству сокамерников.



Населенные курдами районы на западе и северо-западе Ирана были одними из наиболее активных во время протестного движения, вспыхнувшего в сентябре прошлого года против правящих исламских властей Ирана.

