Новости » Происшествия
В Иране заключенная сшила губы в знак протеста
07.08.2023 07:44 Ирина Демьянова

В Иране заключенная сшила губы в знак протеста

Курдская женщина, находящаяся в тюрьме в Иране, сшила себе губы в начале голодовки в знак протеста против того, что ей не разрешают выходить из тюрьмы. Об этом заявила в воскресенье правозащитная группа, сообщает AFP.

Сохейла Мохаммади, отсидевшая три года из пятилетнего срока, предприняла эту акцию в своей тюрьме в городе Урмия на северо-западе Ирана, говорится в заявлении базирующейся в Норвегии правозащитной группы Hengaw.

Мохаммади была арестована осенью 2020 года и осуждена за членство в вооруженной группировке "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK), выступающей за самоопределение курдского меньшинства Ирана и связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК) в соседней Турции.

Организация Hengaw, занимающаяся курдскими проблемами в Иране, сообщила, что Мохаммади не была приглашена на встречу с региональным прокурором, чтобы попросить об освобождении.

По данным Hengaw, Мохаммади, мать одного ребенка, в начале этого года предприняла попытку самоубийства, ударив себя ножом в грудь, но ее жизнь была спасена благодаря вмешательству сокамерников.

Населенные курдами районы на западе и северо-западе Ирана были одними из наиболее активных во время протестного движения, вспыхнувшего в сентябре прошлого года против правящих исламских властей Ирана.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы