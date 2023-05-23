В Иране взорвался химический реактор
В иранском промышленном городке Эштхард близ Исфахана прогремел взрыв.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские информационные агентства.
Уточняется, что в результате происшествия пострадали как минимум девять человек.
"Возгорание произошло в результате взрыва химического реактора", — сказано в сообщении.
Экстренные службы борются с последствиями возгорания и взрыва. На место происшествия прибыли медики "Красного Полумесяца". Причина инцидента устанавливается.