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В Иране взорвался химический реактор
23.05.2023 14:53 Алина Груднева

В Иране взорвался химический реактор

В иранском промышленном городке Эштхард близ Исфахана прогремел взрыв.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские информационные агентства.

Уточняется, что в результате происшествия пострадали как минимум девять человек.

"Возгорание произошло в результате взрыва химического реактора", — сказано в сообщении.

Экстренные службы борются с последствиями возгорания и взрыва. На место происшествия прибыли медики "Красного Полумесяца". Причина инцидента устанавливается.

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