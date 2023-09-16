



В Иране угрожают отцу Махсы Амини к годовщине ее смерти

Силы безопасности Ирана арестовали отца умершей год назад после задержания полицией нрава курдской девушки Махсы Амини Амджада.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на курдскую правозащитную организацию и источник, близкий к горюющей семье.



Мужчину предупредили о том, что ему не стоит участвовать в демонстрациях по случаю годовщины смерти дочери. После того, как Амджаду Амини пригрозили, его отпустили на свободу.



Ожидается, что в Иране пройдут массовые демонстрации по поводу смерти Махсы, которую полиция нравов избила до смерти за нарушение правил ношения хиджаба.