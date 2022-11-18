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В Иране сожгли дом аятоллы Хомейни
18.11.2022 12:33 Аркадий Бочаровский

В Иране сожгли дом аятоллы Хомейни


В международных СМИ распространилось видео  из Ирана. Сотни демонстрантов подожгли ночью 18 ноября  дом основателя Исламской республики Рухоллы Хомейни. 

Демонстранты подожгли дом в городе Хомейн в районе Маркази, в котором родился Хомейни, будущий лидер исламской революции в Иране в 1979 году. В последнее время дом использовался в качестве музея.
 



Беспорядки в Иране продолжаются уже более двух месяцев, после смерти девушки Махсы Амини - ее забили до смерти члены полиции нравов. 

В документах и видео, опубликованных в последние несколько дней, многие протестующие были замечены скандирующими "Смерть Хаменеи" и "Смерть диктатору".

Одновременно с документами о поджоге дома бывшего верховного лидера Ирана сегодня ночью были опубликованы документы о поджоге семинарии в священном городе Кум. В последние дни очевидно, что протест набрал новую силу, после того прошло 40 дней с момента смерти тех, кто погиб в начале беспорядков.

На прошлой неделе судебные власти Ирана объявили, что на данный момент приговорили к смерти семь человек, обвиненных в беспорядках во время демонстраций.

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