



В Иране сожгли дом аятоллы Хомейни



В международных СМИ распространилось видео из Ирана. Сотни демонстрантов подожгли ночью 18 ноября дом основателя Исламской республики Рухоллы Хомейни.



Демонстранты подожгли дом в городе Хомейн в районе Маркази, в котором родился Хомейни, будущий лидер исламской революции в Иране в 1979 году. В последнее время дом использовался в качестве музея.



BREAKING:



Protesters have burned down the house in which Ruhollah Khomeini, the founder of Iran's Islamic Islamist regime, was born in.



The house, in the city of Khomein, has been a museum for the past 30 years.



The protests are increasing in strength. pic.twitter.com/EIezQ3LQYS — Visegrád 24 (@visegrad24) November 18, 2022

Беспорядки в Иране продолжаются уже более двух месяцев, после смерти девушки Махсы Амини - ее забили до смерти члены полиции нравов.В документах и видео, опубликованных в последние несколько дней, многие протестующие были замечены скандирующими "Смерть Хаменеи" и "Смерть диктатору".Одновременно с документами о поджоге дома бывшего верховного лидера Ирана сегодня ночью были опубликованы документы о поджоге семинарии в священном городе Кум. В последние дни очевидно, что протест набрал новую силу, после того прошло 40 дней с момента смерти тех, кто погиб в начале беспорядков.На прошлой неделе судебные власти Ирана объявили, что на данный момент приговорили к смерти семь человек, обвиненных в беспорядках во время демонстраций.