В Иране протестующий убит выстрелом в голову

Иранские силы безопасности застрелили молодого человека во время акций протеста в связи со смертью Махсы Амини.

Это произошло в городе Махабад 27 октября.

"Молодой курд был убит в упор иранскими силами безопасности. Этот молодой человек был застрелен в лоб", - сообщает Hengaw Organization for Human Rights.

URGENT - Iran's security forces are unlawfully using firearms against thousands in Mahabad, West Azerbaijan province, who are protesting the killing of Esmail Moloudi, a protester shot by security forces last night. Iran's authorities must immediately rein in security forces. pic.twitter.com/6Xfot1SH8T