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В Иране прогремел взрыв во время испытания ракеты
18.09.2023 12:13 Алина Груднева

В Иране прогремел взрыв во время испытания ракеты

Утром, 18 сентября, в городе Горган на севере Ирана прогремел мощный взрыв.

По данным местных СМИ, на место происшествия прибыла полиция.

Правоохранители сообщили, что разбились "неопознанные объекты". Ведется расследование. По словам источника, взрыв прогремел во время испытаний ракеты, которое проводило министерство обороны Исламской Республики.

Инсайдер опровергает сообщение о том, что разбился или был сбит дрон. Другие подробности инцидента не раскрываются. В результате взрыва жертв нет.

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