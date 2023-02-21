



В Иране приговорили гражданина к смертной казни за "терроризм"

Суд в Тегеране приговорил к смертной казни мужчину, имеющего гражданство Ирана и Германии, приговорен к смертной казни.



Его обвиняют в том, что он является лидером "террористической" группы, стоящей за взрывом в мечети в 2008 году, в результате которого погибли люди.



"Революционный суд Тегерана приговорил Джамшида Шармахда, лидера террористической группы "Тондар", к смертной казни по обвинению в планировании и руководстве террористическими актами", — цитирует заявление Mizan Online.



Уточняется, что Шармахд может обжаловать приговор в Верховном суде. 67-летний уроженец Ирана Шармахд является гражданином Германии и резидентом США. Его арестовали в августе 2020 года.



Группа, в руководстве которой он обвиняется, стремится свергнуть иранский режим. Она объявлена в ​​Иране как террористическая организация.

