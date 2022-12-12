



В Иране повесили еще одного участника протестов

В Иране повесили еще одного участника масштабных протестов, обвинив его в убийстве двух сотрудников сил безопасности. Это уже вторая такая казнь в Исламской Республике.



Об этом сообщает Reuters.



"Маджид Реза Рахнавард был публично повешен сегодня утром в Мешахде… он был приговорен к смертной казни за "ведение войны против Бога" после того, как зарезал двух сотрудников сил безопасности", - пишет издание.



По информации прессы, казненный убил двух сотрудников сил "Басидж", и ранил еще четверых человек.