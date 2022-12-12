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В Иране повесили еще одного участника протестов
12.12.2022 16:22 Ольга Белозерова

В Иране повесили еще одного участника протестов

В Иране повесили еще одного участника масштабных протестов, обвинив его в убийстве двух сотрудников сил безопасности. Это уже вторая такая казнь в Исламской Республике.

Об этом сообщает Reuters.

"Маджид Реза Рахнавард был публично повешен сегодня утром в Мешахде… он был приговорен к смертной казни за "ведение войны против Бога" после того, как зарезал двух сотрудников сил безопасности", - пишет издание. 

По информации прессы, казненный убил двух сотрудников сил "Басидж", и ранил еще четверых человек. 

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