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стрельба
10.06.2023 15:53 Алина Груднева

В Иране полиция застрелила ребенка

В субботу, 10 июня, на юге Ирана полиция застрелила 9-летнего мальчика.

Это произошло в провинции Хузестан.

Правоохранители утверждают, что пытались остановить угнанный автомобиль. После того, как водитель не отреагировал на требования полиции, по транспортному средству был открыт огонь.

Мальчик, находившийся в этот момент в машине, скончался на месте. Уточняется, что у отца погибшего ранее уже была судимость, в том числе, за угон автомобилей и контрабанду наркотиков.

В свою очередь, мужчина утверждает, что полиция не делала никаких предупреждений, прежде чем начать стрелять по транспортному средству.

 

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