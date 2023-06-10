



В Иране полиция застрелила ребенка

В субботу, 10 июня, на юге Ирана полиция застрелила 9-летнего мальчика.



Это произошло в провинции Хузестан.



Правоохранители утверждают, что пытались остановить угнанный автомобиль. После того, как водитель не отреагировал на требования полиции, по транспортному средству был открыт огонь.



Мальчик, находившийся в этот момент в машине, скончался на месте. Уточняется, что у отца погибшего ранее уже была судимость, в том числе, за угон автомобилей и контрабанду наркотиков.



В свою очередь, мужчина утверждает, что полиция не делала никаких предупреждений, прежде чем начать стрелять по транспортному средству.



