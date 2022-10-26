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В Иране открыли огонь по протестующим
26.10.2022 16:20 Алина Груднева

В Иране открыли огонь по протестующим

Жесткий разгон митинга произошел на 40-й день после смерти Амини.

 
Силы безопасности открыли огонь по протестующим в Иране, вышедшим на митинги из-за смерти под арестом Махсы Амини.
 
Это произошло на 40-й день после кончины молодой женщины, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.
 
"Силы безопасности применили слезоточивый газ и открыли огонь по людям на площади Зиндан в городе Сакез", — сообщает норвежская группа Hengaw, которая следит за нарушениями прав человека в курдских регионах Ирана.
 
Информация об убитых и раненых уточняться.

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