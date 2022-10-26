



В Иране открыли огонь по протестующим

Жесткий разгон митинга произошел на 40-й день после смерти Амини.

Силы безопасности открыли огонь по протестующим в Иране, вышедшим на митинги из-за смерти под арестом Махсы Амини.

Это произошло на 40-й день после кончины молодой женщины, которую задержала полиция нравов за неправильное ношение хиджаба.

"Силы безопасности применили слезоточивый газ и открыли огонь по людям на площади Зиндан в городе Сакез", — сообщает норвежская группа Hengaw, которая следит за нарушениями прав человека в курдских регионах Ирана.

Информация об убитых и раненых уточняться.