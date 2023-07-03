



В Иране охранник университета ударил студентку о лестницу

В Иране охранник университета ударил одну из студенток головой о лестницу после словесного спора.



Вирусное видео, на котором мужчина бьет девушку, распространилось в сети и вызвало волну возмущения среди студентов.



Инцидент произошел на прошлой неделе на одном из факультетов университета Алламе Табатабаи в Тегеране, сообщает VICE News.



На видео видно, как охранник словесно оскорбляет женщин, а затем толкает голову студентки в сторону лестницы.





Иранские государственные СМИ сообщили, что руководство университета назвало инцидент "провокацией" со стороны студентов, пытавшихся нарушить "спокойствие" в экзаменационном зале.



Представители вуза добавили, что инцидент расследуется.



В то же время студенческие группы осудили этот инцидент.



В частности, коллектив студентов университета Алламе Табатабаи обнародовал протестное заявление.



"Они могут разбить нам головы, но им не удастся вычеркнуть идею свободы из нашего сознания и веру в победу из наших сердец" , – заявили студенты.





