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В Иране охранник университета ударил студентку о лестницу
03.07.2023 20:30 Ирина Демьянова

В Иране охранник университета ударил студентку о лестницу

В Иране охранник университета ударил одну из студенток головой о лестницу после словесного спора.

Вирусное видео, на котором мужчина бьет девушку, распространилось в сети и вызвало волну возмущения среди студентов.

Инцидент произошел на прошлой неделе на одном из факультетов университета Алламе Табатабаи в Тегеране, сообщает VICE News.

На видео видно, как охранник словесно оскорбляет женщин, а затем толкает голову студентки в сторону лестницы. 


Иранские государственные СМИ сообщили, что руководство университета назвало инцидент "провокацией" со стороны студентов, пытавшихся нарушить "спокойствие" в экзаменационном зале. 

Представители вуза добавили, что инцидент расследуется. 

В то же время студенческие группы осудили этот инцидент.

В частности, коллектив студентов университета Алламе Табатабаи обнародовал протестное заявление. 

"Они могут разбить нам головы, но им не удастся вычеркнуть идею свободы из нашего сознания и веру в победу из наших сердец" , – заявили студенты.


 

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