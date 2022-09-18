



В Иране нарастает ярость из-за смерти женщины после задержания полицией нравов

В Иране продолжает нарастать ярость общества после смерти женщины через два часа после задержания полицией нравов.

В воскресенье, 18 сентября, самым популярным хэштегом в персидском сегменте Twitter был #MahsaAmini.

22-летняя Амини впала в кому и скончалась в пятницу после того, как ее задержала полиция, контролирующая ношение хиджаба женщинами. Правоохранители отвергли обвинения в том, что Амини была избита. В полиции сказали, что у нее внезапно случился сердечный приступ.

В воскресенье сотни протестующих собрались возле Тегеранского университета, крича "Женщина, жизнь, свобода".