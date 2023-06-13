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В Иране начались столкновения между КСИР и курдской оппозиционной группировкой
13.06.2023 19:02 Евгения Маркова

В Иране начались столкновения между КСИР и курдской оппозиционной группировкой

Интенсивные столкновения между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и курдской оппозиционной группировкой произошли во вторник в высокогорье курдского города Сарвабад, сообщает новостное агентство Hangaw.

Военное крыло Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) выступило с заявлением, взяв на себя ответственность за операцию, проведенную в ответ на атаки КСИР на высоты Косалан в Сарвабаде. 

В результате операции погиб один боевик КСИР.

12 июня КСИР перебросил военный конвой в город Сарвабад в западном регионе провинции Курдистан, начав наступление на горные районы. 

По информации Hangaw, артиллерийский обстрел со стороны КСИР продолжается. 

На прошлой неделе силы КСИР расположились вокруг горы Шаху в городах Равансар, Павех и Сарвабад, расположенных в провинциях Керманшах и Курдистан. Силы КСИР использовали дроны для бомбардировки окрестных горных районов.
 

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