



В Иране начались столкновения между КСИР и курдской оппозиционной группировкой

Интенсивные столкновения между Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и курдской оппозиционной группировкой произошли во вторник в высокогорье курдского города Сарвабад, сообщает новостное агентство Hangaw.



Военное крыло Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) выступило с заявлением, взяв на себя ответственность за операцию, проведенную в ответ на атаки КСИР на высоты Косалан в Сарвабаде.



В результате операции погиб один боевик КСИР.



12 июня КСИР перебросил военный конвой в город Сарвабад в западном регионе провинции Курдистан, начав наступление на горные районы.



По информации Hangaw, артиллерийский обстрел со стороны КСИР продолжается.



На прошлой неделе силы КСИР расположились вокруг горы Шаху в городах Равансар, Павех и Сарвабад, расположенных в провинциях Керманшах и Курдистан. Силы КСИР использовали дроны для бомбардировки окрестных горных районов.

