В Иране на заводе прогремел очередной взрыв

Вечером, 28 сентября, на иранском заводе прогремел очередной взрыв.



В социальных сетях показали первое видео, снятое недалеко от места происшествия.



По предварительным данным, завод принадлежит министерству обороны Исламской Республики. Информация о пострадавших выясняется.



Причина взрыва устанавливается. Судя по кадрам, улицу заволокло плотным черным дымом. Стоит отметить, что в последнее время в Иране, который развивает программу беспилотников и наращивает ядерный потенциал, участились инциденты со взрывами





#BREAKING: Fire or explosion in Tehran. Video coming in below. This is third such incident in days, especially in MODAFL facilities in #Iran. pic.twitter.com/hACqDArlFK