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В Иране на заводе прогремел очередной взрыв
28.09.2023 18:15 Алина Груднева

В Иране на заводе прогремел очередной взрыв

Вечером, 28 сентября, на иранском заводе прогремел очередной взрыв.

В социальных сетях показали первое видео, снятое недалеко от места происшествия.

По предварительным данным, завод принадлежит министерству обороны Исламской Республики. Информация о пострадавших выясняется.

Причина взрыва устанавливается. Судя по кадрам, улицу заволокло плотным черным дымом. Стоит отметить, что в последнее время в Иране, который развивает программу беспилотников и наращивает ядерный потенциал, участились инциденты со взрывами

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