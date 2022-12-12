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В Иране казнили второго демонстранта
12.12.2022 08:25 Алина Груднева

В Иране казнили второго демонстранта

Власти Ирана казнили мужчину, обвиненного в том, что тот якобы зарезал двух сотрудников службы безопасности во время протестов против режима.

 
Об этом сообщают иранские СМИ.
 
Казнь проведена публично в качестве "дани уважения силовикам".
 
Это уже второй казненный участник нынешних протестов. Первого повесили около четырех дней назад.
 
Правозащитники в Иране заявляют, что более 12 граждан приговорены к смертной казни на закрытых слушаниях.
 
По меньшей мере 488 человек были убиты с начала протестов, вспыхнувших около трех месяцев назад.

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