В Иране казнили второго демонстранта
Власти Ирана казнили мужчину, обвиненного в том, что тот якобы зарезал двух сотрудников службы безопасности во время протестов против режима.
Об этом сообщают иранские СМИ.
Казнь проведена публично в качестве "дани уважения силовикам".
Это уже второй казненный участник нынешних протестов. Первого повесили около четырех дней назад.
Правозащитники в Иране заявляют, что более 12 граждан приговорены к смертной казни на закрытых слушаниях.
По меньшей мере 488 человек были убиты с начала протестов, вспыхнувших около трех месяцев назад.