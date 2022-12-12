



В Иране казнили второго демонстранта

Власти Ирана казнили мужчину, обвиненного в том, что тот якобы зарезал двух сотрудников службы безопасности во время протестов против режима.

Об этом сообщают иранские СМИ.

Казнь проведена публично в качестве "дани уважения силовикам".

Это уже второй казненный участник нынешних протестов. Первого повесили около четырех дней назад.

Правозащитники в Иране заявляют, что более 12 граждан приговорены к смертной казни на закрытых слушаниях.

По меньшей мере 488 человек были убиты с начала протестов, вспыхнувших около трех месяцев назад.