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В Иране казнили пятерых мужчин за групповое изнасилование
09.08.2023 15:30 Наталья Богинская

В Иране казнили пятерых мужчин за групповое изнасилование

Иран казнил пятерых мужчин через повешение в среду после того, как они были признаны виновными в групповом изнасиловании женщины на северо-западе страны в прошлом году.

“Пятеро мужчин, которые похитили и изнасиловали женщину в городе Маранд в мае 2022 года, были казнены сегодня”, – говорится на сайте судебной системы Mizan Online.

Мужчины, арестованные через четыре дня после инцидента в провинции Восточный Азербайджан, были причастны к другим преступлениям, сообщает Mizan 

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