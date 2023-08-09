



В Иране казнили пятерых мужчин за групповое изнасилование

Иран казнил пятерых мужчин через повешение в среду после того, как они были признаны виновными в групповом изнасиловании женщины на северо-западе страны в прошлом году.



“Пятеро мужчин, которые похитили и изнасиловали женщину в городе Маранд в мае 2022 года, были казнены сегодня”, – говорится на сайте судебной системы Mizan Online.



Мужчины, арестованные через четыре дня после инцидента в провинции Восточный Азербайджан, были причастны к другим преступлениям, сообщает Mizan