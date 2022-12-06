



В Иране казнили более 500 человек за этот год

В 2022 году в Иране казнили более 500 человек, что намного больше, чем за весь прошлый год.

По данным AFP, об этом сообщила правозащитная организация Iran Human Rights.

В этом году в Иране казнено не менее 504 человек. Есть также неподтвержденные пока что случаи повешения людей. Правозащитники опасаются, что количество казней увеличится на фоне массовых протестов в стране.

В отчет входят четыре человека, повешенных в тюрьме Раджаи Шахр в Карадже, обвиняемых в шпионаже на Моссад. Также недавно казнили женщину в Дастгерде по обвинению в убийстве своего тестя.

В 2021 году было казнено не менее 333 человек, что на 25% больше, чем в 2020 году.