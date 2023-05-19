В Иране казнены трое человек, вопреки призыву США
В пятницу, 19 мая, в Иране казнили трех человек, участвовавших в антиправительственных акциях протеста.
В частности, в Исфахане были казнены Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Саид Ягуби.
Их признали виновными в причастности к гибели двух членов военизированных формирований "Басидж" и сотрудника правоохранительных органов, которые участвовали в зверских разгонах демонстраций.
Накануне Госдеп США призвал власти Ирана отказаться от планов относительно смертной казни указанных лиц.