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В Иране казнены трое человек, вопреки призыву США
19.05.2023 16:16 Алина Груднева

В Иране казнены трое человек, вопреки призыву США

В пятницу, 19 мая, в Иране казнили трех человек, участвовавших в антиправительственных акциях протеста.

В частности, в Исфахане были казнены Маджид Каземи, Салех Мирхашеми и Саид Ягуби.

Их признали виновными в причастности к гибели двух членов военизированных формирований "Басидж" и сотрудника правоохранительных органов, которые участвовали в зверских разгонах демонстраций.

Накануне Госдеп США призвал власти Ирана отказаться от планов относительно смертной казни указанных лиц.
 

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