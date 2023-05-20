



В Иране казнен глава сети торговли женщинами

В субботу, 20 мая, в Иране казнили двух человек, осужденных за торговлю женщинами и девочками в целях сексуальной эксплуатации на Ближнем Востоке и в странах Азии.



По данным иранских СМИ, ими оказались глава филиала Сара Джареф Дрисзаде и руководитель сети торговли людьми Шаруз Сохнори, более известный под псевдонимом "Алекс".



Согласно версии обвинения, "Алекс" создал фальшивую международную компанию, где он смог предоставить поддельные студенческие визы потенциальным жертвам. Это позволяло женщинам и девушкам сохранить место жительства в таких странах, как Малайзия. Процесс якобы помогал ускорил сотрудник посольства Ирана в Малайзии.



Связь с посольством позволяла ставить фальшивые штампы в паспортах жертв, чтобы затем их можно было вывезти в другие страны. В 2019 году "Алекс" был депортирован в Иран.



"Я приехал в Иран из Дубая девять лет назад. Перед въездом в Иран я пять лет и несколько месяцев находился в тюрьме в ОАЭ, откуда меня депортировали в Иран. По прибытии в Иран я встретил девушку по имени Сабия, которая предложила мне разработать веб-сайт. Я завел для нее сайт, а она выкладывала туда фото и номера девушек для проституции. Чтобы улучшить свою работу, я принял обширные меры и постепенно знакомился с основными сетями в Дубае, Малайзии, Украине и Азербайджане", - говорил он на допросе.



"Алекс" нашел некоторых из своих жертв через профили в соцсетях. Также некоторых девушек ему поставляли местные "знаменитости".