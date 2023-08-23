



В Иране из-за пожара на заводе пострадали более 20 человек

В результате пожара на заводе по производству пенопласта в иранском Шираге пострадали по меньшей мере 23 человека, сообщает агентство ISNA.



К моменту возгорания на территории объекта было по меньшей мере 65 сотрудников. 19 из них отравились угарным газом, еще четверо пострадали от влияния продуктов горения пенопласта и были госпитализированы.



Пламя распространилось на площади 7 тыс. кв. м. В результате пожара взорвались несколько бензобаков на территории завода, однако спасателям удалось предотвратить взрыв цистерны с пентаном.



В ликвидации возгорания приняли участие сотрудники 17 пожарных частей.