



В Иране двое мужчин повешены за богохульство и оскорбление ислама

В Иране повесили двух человек, приговоренных к смертной казни за богохульство, сообщил иранский судебный сайт Mizan в понедельник.



Согласно информации Mizan, Юсеф Мехрдад и Садролла Фазели Заре были казнены за богохульство, оскорбление религии ислама, пророка и других святынь. Мехрдад и Заре управляли десятками антирелигиозных онлайн-платформ, посвященных ненависти к исламу, пропаганде атеизма и оскорблению святынь, сообщило издание.



Согласно иранским законам, выражение несанкционированных религиозных взглядов и выражение политического инакомыслия считается актом богохульства. Ограничений для наказания, если кто-то признан виновным в совершении такого преступления, не установлено.



Недавний отчет Иранской организации по правам человека IHR показал, что количество казней в Иране увеличилось на 75% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. IHR выражает обеспокоенность тем, что число казней в Иране продолжит расти в 2023 году, поскольку только в первом квартале проведено уже 150 казней.