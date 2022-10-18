



В Иране до смерти забили школьницу за отказ спеть провластный гимн

Еще одна школьница была убита иранскими службами безопасности после того, как ее избили в классе за то, что она отказалась петь проправительственную песню.



Об этом сообщает The Guardian.



По данным Координационного совета иранских профессиональных ассоциаций учителей , 16-летняя Асра Панахи погибла после того, как 13 октября силы безопасности ворвались в среднюю школу для девочек в Ардебиле и потребовали от группы девочек спеть гимн, который восхваляет верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.



Когда дети отказались, силы безопасности избили их. Несколько девочек были доставлены в больницу, а другие арестованы. Сообщается, что в пятницу Панахи скончалась в больнице от травм, полученных в школе.



Официальные лица Ирана отрицали причастность сил безопасности к гибели девочки. Ее смерть вызвала возмущения, в связи с чем на телевидении появился мужчина, представившийся "дядей" погибшей. Он заявил, что Асра Панахи умерла от врожденного порока сердца.