



В Иране арестованы восемь человек за забастовку на Южном газовом месторождении

Власти Ирана арестовали восемь человек за "руководство" забастовкой рабочих на ключевом газовом объекте на юге страны, сообщают местные СМИ.



"Восемь главных лидеров забастовки рабочих на проектах "Южный Парс" были арестованы спецслужбами", — цитирует агентство Tasnim слова заместителя местного губернатора Акбара Пурата.



Около 40 000 человек работают на мега-месторождении Южный Парс/Северный купол, крупнейшем известном запасе газа в мире, которое Иран делит с Катаром.



В начале мая местные СМИ сообщили об аресте внешних подрядчиков, участвовавших в поддержке призывов к забастовке в том же районе. Власти объявили в конце апреля, что они начали замену 4000 рабочих, которые бастовали, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

