В Иране арестовали известного футболиста за "антигосударственную пропаганду"

Иранские силы безопасности в четверг арестовали футболиста Вориа Гафури по обвинению в распространении "пропаганды" против Исламской Республики.



Об этом сообщает Times of Israel.



Футболист был арестован после тренировки со своим клубом "Фулад Хузестан" по обвинению в том, что он "запятнал репутацию национальной сборной и распространенял пропаганду против государства".



По информации из сети, Гафури поддерживал народные протесты, которые продолжают проходить в Иране.





Voria Ghafouri, one of the most popular football players of the Iranian national team, was arrested today. He was the captain of the Esteghlal team, whose team won the country's league this year. Voria has been arrested for supporting the popular protests of Iran.#MahsaAmini‌ pic.twitter.com/I4hedwP2pK