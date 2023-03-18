



В Ираке ликвидировали четырех боевиков ISIS

Во время спецоперации на западе Ирака были ликвидированы четыре боевика ISIS. Об говорится в заявлении Вооруженных сил Ирака.



Спецоперация была проведена в провинции Анбар. Основываясь на данных разведки, силовики обнаружили в пустынном регионе боевиков и вступили с ними в бой.

"Силовики уничтожили автомобиль, который использовали боевики ISIS и захватили другое транспортное средство", – говорится в сообщении.



Отмечается, что боевики ISIS до сих пор активны в большой пустыне Анбару, пролегающей к границе Ирака с Сирией, Иорданией и Саудовской Аравией.

"В попытке снова перегруппироваться, боевики проникают в Ирак из Сирии через почти 600-км границу", – утверждают иракские военные.

За прошедшие месяцы местные силовики провели несколько операций против экстремистов. Ситуация с безопасностью в Ираке улучшилась со времени победы над ISIS в 2017 году. Однако, сторонники группировки рассредоточились в городах, пустынях и горных регионах, устраивая партизанские нападения на военных и гражданских.