



В Иордании в перестрелке погибли сбежавшие заключенные

Иорданские силы безопасности убили трех человек, в том числе двух сбежавших заключенных, в ходе перестрелки в отдаленной части страны, сообщают власти страны.



Управление общественной безопасности сообщает, что двое заключенных недавно сбежали из тюрьмы, что вызвало перехват, закончившийся перестрелкой. По данным управления, третий убитый якобы имел связи с группой боевиков и находился в розыске в связи с неустановленными преступлениями.



Одному из двух сбежавших заключенных было предъявлено обвинение в связи с убийством в 2022 году высокопоставленного офицера полиции.



В заявлении управления говорится, что субботняя перестрелка 8 июля произошла в труднопроходимой местности на юго-востоке королевства. В нем говорится, что власти расследуют, как двое мужчин сбежали из тюрьмы.

