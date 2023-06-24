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В Иордании арестованы палестинцы за контрабанду оружия ХАМАСу
24.06.2023 11:12 Алина Груднева

В Иордании арестованы палестинцы за контрабанду оружия ХАМАСу

В Иордании власти арестовали четырех граждан страны "палестинского происхождения" за контрабанду оружия ХАМАСу.

Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на "Аль-Азбар".

Уточняется, что они незаконно переправляли оружие террористам в Иудее и Самарии, особенно членам ХАМАС.

По словам источников, это подливает "масло в огонь" в отношениях между ХАМАСом и Иорданией.

Сообщение об арестах поступило после того, как ранее в этом месяце иорданская армия сбила БПЛА, проникший в этот район.

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