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В Индонезии проснулся вулкан Мерапи
11.03.2023 16:12 Ирина Демьянова

В Индонезии проснулся вулкан Мерапи

В субботу, 11 марта, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до семи километров.
Об этом сообщает Reuters.

Вулкан, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу), в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км.

Жителей близлежащих громад призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.

При этом эвакуация местного населения не проводится.

Населенные пункты вблизи вулкана покрыло облаком пепла.

Мерапи — крупнейший действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокьякарта. Его высота — 2 910 метров.

Значительные извержения наблюдаются в среднем каждые семь лет, мелкие — примерно дважды в год, а дымится вулкан почти каждый день.
 

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