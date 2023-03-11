



В Индонезии проснулся вулкан Мерапи

В субботу, 11 марта, в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до семи километров.

Об этом сообщает Reuters.



Вулкан, расположенный в регионе Джокьякарта, начал извергаться около 12:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу), в результате чего потоки лавы растеклись на расстояние 1,5 км.



Жителей близлежащих громад призвали прекратить любую деятельность в опасных зонах в радиусе от трех до семи километров от кратера.



При этом эвакуация местного населения не проводится.



Населенные пункты вблизи вулкана покрыло облаком пепла.



Мерапи — крупнейший действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява в провинции Центральная Ява, в 30 км от города Джокьякарта. Его высота — 2 910 метров.



Значительные извержения наблюдаются в среднем каждые семь лет, мелкие — примерно дважды в год, а дымится вулкан почти каждый день.

