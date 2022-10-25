



В Индонезии пропавшую женщину обнаружили в брюхе питона

В Индонезии 54-летнюю женщину, пропавшую без вести, нашли в брюхе питона.



Согласно информации The Mirror, погибшая отправилась в лес за каучуком и пропала.



Родственники забили тревогу и отправились на поиски. В лесу они обнаружили змею с заметной выпуклостью. Они вспороли брюхо питону и нашли пропавшую.



Представители руководства деревни Терджун-Гаджа, в которой жила погибшая, объяснили, что питон, судя по всему, укусил женщину, после чего обвился вокруг нее и задушил, после чего поглотил ее полностью.



"Жертва нападения не вернулась домой. Она попрощалась с близкими и пошла в сад, чтобы собирать каучук. Семья уведомила об исчезновении местные власти, после чего начались поиски", — сказал представитель руководства.