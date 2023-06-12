



В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау

В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау. Он выбросил пепел в воздух на высоту 3 километра, сообщили официальные лица в субботу, 10 июня, пишет AP News.



Остров-вулкан, расположенный в индонезийском Зондском проливе между главными островами Ява и Суматра, извергался по меньшей мере семь раз с пятницы, 9 июня, сообщил Индонезийский центр вулканологии и геологической опасности.



По словам центра, это было самое продолжительное извержение с тех пор, как его извержение в 2018 году вызвало смертоносное цунами вдоль побережья Явы и Суматры.



Сообщений о пострадавших во время последнего извержения не было, приказа об эвакуации также не было. Ближайшее поселение находится в 16,5 километра.



Камера замкнутого цикла центра показала вспышки лавы и непрерывное извержение вулкана до утра субботы.





