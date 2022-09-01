В Индонезии грузовик въехал в толпу школьников
В индонезийской столице Джакарте грузовик въехал в автобусную остановку, неподалеку от школы. В результате происшествия погибли по меньшей мере 10 человек.
Согласно информации AP, в момент столкновения на остановке находилось около 20 учеников, которые ждали школьного автобуса.
Грузовик также задел телекоммуникационную опору, которая упала и раздавила мотоциклы и пикап, в результате чего водитель пикапа погиб.
Водитель грузовика был задержан, а выжившие в ДТП были госпитализированы.