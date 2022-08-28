



В Индии вспыхнули протесты против освобождения группы насильников

Власти в Индии приняли решение освободить 11 мужчин, которые были приговорены к пожизненному заключению за групповое изнасилование мусульманки во время религиозных протестов в стране в 2002 году.



Это вызвало немедленную реакцию общества. Как сообщает Associated Press, в субботу сотни человек провели демонстрации в разных регионах Индии, выступая против такого решения.



Протестующие в столице страны Нью-Дели скандировали лозунги и требовали от правительства западного штата Гуджарат отменить решение.



Пострадавшая в том инциденте женщина недавно заявила, что решение правительства штата Гуджарат оставило ее в оцепенении и пошатнуло ее веру в справедливость.



Официальные лица штата Гуджарат утверждают, что решение о помиловании было удовлетворено, поскольку осужденные отсидели в тюрьме более 14 лет. Представители властей отмечают, что мужчины имеют право на освобождение в связи с политикой 1992 года, которая действовала на момент их осуждения.